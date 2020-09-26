تسبب بوفاة أحد المراهقين.. السلطات الأميركية تحذر من تحدٍ قاتل على

2020/09/26 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحذيرا بشأن تحدي انتشر بين المراهقين على تطبيق "تيك توك" لتناول جرعات خطيرة من دواء الحساسية "بينادريل".

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