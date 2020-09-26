صديقتي المشكاة - جواد كاظم غلوم

2020/09/26 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم لم تبقَ سوى هذه المشكاة في يديتلازمني كظلِّي أنير بها طريقي أخيف أعدائي الذئاب أسترجع وجه حبيبتي الغائب حيث ألقُها يتراءى أمامييفتح نفسي فتحاً رائقا هي سلواي في طريقي الأدهم دليلي في التيه قبضتي وسلاحي هي صورة الله في قلبي أنيستي في وحدتي سميرتي في تهيامي مؤنستي في الدهماء محدِّثتي في الوحشة دفئي في حوالك القرّ موقدي حين يعصفُ بي ا ......





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