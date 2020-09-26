2020/09/26 | 01:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – واع

قتل 22 شخصا بتحطم طائرة عسكرية أوكرانيا تقل 28 شخصا.

وقالت هيأة الطوارئ الأوكرانية في بيان إن طائرة عسكرية أوكرانية تقل 28 شخصا تحطمت في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22.

ويعمل رجال الإنقاذ في موقع التحطم، فيما قالت وزارة الداخلية في بيان منفصل إن طيارين من سلاح الجو وطلابا كانوا على متن الطائرة.

كما أوضح سلاح الجو الوطني الأوكراني أن الطائرة من طراز أنطونوف-26، مشيرا إلى أنها تحطمت عند مرحلة الهبوط.

المصدر: سكاي نيوز عربية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى بتحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى بتحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).