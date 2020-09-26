وفاة العلامة السيد محمد حسين الحكيم في النجف الأشرف

2020/09/26 | 02:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجف الاشرف – واع – حيدر فرمان

توفي اية الله العظمى السيد محمد حسين الحكيم في محافظة النجف الاشرف.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان آية الله العظمى العلامة السيد محمد حسين الحكيم عميد أسرة آل الحكيم توفي في محافظة النجف الاشرف.

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