الكاظمي: لا مكان في العراق لتحالف الفساد والسلاح المنفلت

2020/09/26 | 02:57 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

أكدَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن لا مكان في العراق لتحالف الفساد والسلاح المنفلت، وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" أمس الجمعة: "ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية".

وأضاف الكاظمي، "نؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق".



وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، دعا في وقت سابق أمس الجمعة، إلى تشكيل لجنة تحقيق في الخروقات التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية.

وقال السيد الصدر في تغريدة له على "تويتر": إنه "نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله، وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية، وتشكل خطراً مباشراً على حياة ومصير شعبنا العزيز، لذا نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني .

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