برهم صالح: التعاون الدولي يقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية

2020/09/26 | 02:57 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

قال رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء، كلاً على حِدة، إن "العراق يعزز علاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون والتنسيق في المجالات كافة، وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والبلدان، والتكاتف في مواجهة التحديات العالمية المختلفة".



وتسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد السفراء الجدد لدى العراق، لكل من دول بولندا مارجن كوبياك، وهولندا مايكل رينتينر، والفاتيكان ميتيا ليسكوفار.



وأشار رئيس الجمهورية، في بيان رئاسي، الى أن "التعاون الدولي والإقليمي المشترك من شأنه بثّ روح التعايش السلمي في المنطقة والعالم، وقطع الطريق امام الجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار".



إلى ذلك، دعا الرئيس صالح إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب، مؤكداً أن البيان الأخير للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني الصادر بعد استقبال سماحته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، عبّر بوضوح عن المهمات اللازمة لإصلاح مسار العملية السياسية.

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