العراقية زهرة تدلي بشهادتها حول

2020/09/26 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت فتاة كالغاري التي يواجه والدها تهمة اختطاف دولية في كندا لتركها في العراق، تعرضها لغسيل دماغ للبقاء هناك، وقالت إن ذلك تم بمحض ارادتها، حسب "كاليغاري هيرالد" الكندية.

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