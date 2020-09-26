إلى أين وصلت قضية “جريمة فيرمونت”؟

2020/09/26 | 03:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / مازالت قضية جريمة الفيرمونت، تسيطر على الرأي عام، المصري ، وخاصة بعد الكشف عن تفاصيل جديدة ، حيال الواقعة خلال الأيام الماضية ، بشأن تورط شخصيات وبراءة آخرون فى حادثة اغتصاب فتاة داخل الفندق الشهير عام 2014 بعد تخديرها.وقد بلغ عدد المتهمين في جريمة الفيرمونت وواقعة مماثلة لها إلى 15 […]

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