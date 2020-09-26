رويترز: مصادر ترجح مرشح ترامب الأساسي للمحكمة العليا.. والرئيس الأميركي يعلق

2020/09/26 | 04:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار مصدران، الجمعة، إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يخطط لتعيين قاضية محكمة الاستئناف الفيدرالية، المحافظة، آيمي كوني باريت، في المنصب الشاغر بالمحكمة الأميركية العليا بعد وفاة القاضية روث بادر غينسبيرغ (87 عاما)، وفقا لما نقلت رويترز.ولم تصدر أي تأكيدات رسمية حول الأمر حتى اللحظة.

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