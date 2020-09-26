2020/09/26 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت وسائل إعلام عربية خلال الأيام القلية الفائتة، أخبارا عن أربعة جرائم اغتصاب جديدة ضحاياها من الأطفال، وأثارت ردود فعل غاضبة مستجدة في الشارع العربي، وتركت ظلالها الثقيلة والقاسية في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفزاعة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفزاعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).