نادي ليل يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بلا هزائم

2020/09/26 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر ليل ترتيب الدوري الفرنسي موقتا بفوزه على ضيفه نانت 2-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة من البطولة، محققا انتصاره الثالث من دون أي هزيمة حتى الآن.

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