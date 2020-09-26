أولاً : الوضعية المنطقية ([1]) (2-5) - غازي الصوراني

2020/09/26 | 06:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني نشأت في العشرينات من القرن العشرين من خلال "جماعة فينا" -الفلسفية- التي كان أبرز مفكريها "رودولف كارنابس" وفي أوائل الثلاثينات، انتشرت الفلسفة "الوضعية المنطقية" كأساس أيديولوجي "للفلسفة العلمية" للوضعية الجديدة، وكانت الولايات المتحدة معقلها الرئيسي في أواخر الثلاثينات.تتخذ "الوضعية المنطقية" تراثها من فلسفة "ارنست ماخ" ومن التراث المثالي الذاتي بوجه عام، لدى "بيركلي" و "هيوم".تقو ......





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