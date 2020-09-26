لقاح لكورونا

2020/09/26 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة جونسون آند جونسون “المصنعة للأدوية أن التجارب المبكرة لقاح فيروس كورونا المستجد أظهرت معدل نجاح فائقة إظهار تعزيز في جهاز المناعة، وفقا لما ذكر موقع "نيوزيوك".

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