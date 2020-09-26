2020/09/26 | 06:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة مفزعة، مر بها أحد نواب ولاية تكساس الأمريكية.وظهر السياسي الشهير «رون بول» عضو مجلس النواب عن ولاية تكساس، في حديث على الهواء مباشرة، وفجأة وقع الصدمة.وأثناء حديث بول، أصيب فجأة بجلطة دماغية أفقدته القدرة على النطق، مما أصاب المضيف بالهلع.وأثار المقطع ضجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة سياسي أمريكي شهير بجلطة على الهواء – فيديو) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة سياسي أمريكي شهير بجلطة على الهواء – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).