قبل دخول الشتاء.. احذر هذه الأعطال في سيارتك

2020/09/26 | 07:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /من المعروف أن فصل الشتاء يؤثر بطريقة سلبية على السيارة وعملها؛ بسبب انخفاض درجة الحرارة، وفي هذا التقرير، نرصد أبرز الاعطال التي تتعرض لها في هذا الفصل من العام .– تتعرض إطارات السيارات إلى انكماش الهواء؛ ولهذا ينبغي فحص ضغط الهواء في الإطارات بشكل دوري بفصل الشتاء .– في الفصل البارد يجب […]

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