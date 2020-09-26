احصائيات رسمية تؤكد أكثر من 25 ألف بريطاني سيموتون خلال سنة

2020/09/26 | 07:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت إحصائيات رسمية، عن أن حياة أكثر من 75 ألف شخص معرضة للخطر في بريطانيا؛ وذلك لأسباب شتى، نتيجة إجراءات العزل، التي تفرضها الحكومة البريطانية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن تلك الإحصائيات مستندة على دراسة علمية اطلعت عليها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي سيواجه بسببها ضغوطًا كثيرة […]

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