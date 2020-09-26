"لعبة خطيرة".. الحزب السعودي المعارض في المنفى يكشف خطته

2020/09/26 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، إن الحزب الذي أعلن عن تأسيسه مؤخرا، يسعى للتوسع داخل السعودية وخارجها.

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