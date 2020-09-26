كورونا تفاقم من أزمة الكساد الاقتصاد العالمي - فواد الكنجي

2020/09/26 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فواد_الكنجي ألقت جائحة (كورونا) بظلال وبائها القاتل على مجمل مرافق حياتنا اليومية لتحمل معها كوارث غير طبيعية شلت منظومة الحياة في عالمنا؛ بما لم يكن بالحسبان؛ لأنها وقعت بدون مؤشرات مسبقة ولم يتوقع أحد بمكان ولادتها و بؤرة تشكيها، فقبل إن يصطدم النظام الصحي والاجتماعي بها تعرض الاقتصاد العالمي لأسوء ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم في عشرينيات القرن الماضي والأزمة الاقتصادية عام 2008، وربما تكون الأزمة المالية ......





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