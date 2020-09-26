الانتفاضه الشعبيه المصريه الراهنه عماليه وفلاحيه بامتياز - عدلي محمد احمد

2020/09/26 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عدلي_محمد_احمد لا جدال بالطبع في ان انتفاضة سبتمبر الشعبيه , هي طليعه متقدمه لغضب ثوري عارم قابل للتحول لموجه ثوريه هائله, ولكن لا يجب ان نكتفي بذلك التفهم العام لما هو متوقع كنتيجه لعملية تجويع وافقار استثنائيه للاغلبيه الشعبيه الكادحه خلال السنوات القليله المنصرمه.



فمن الهام استيعاب ودراسة اشكال وقع هذه الظروف الاجتماعيه العصيبه بالطبع , والتي دفعت بفقراء قري ومدن الصف واطفيح والعياط والبدرشين والجيزه للانفجا ......





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