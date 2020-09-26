كيفية التوفيق بين الأولويات المتنافسة وبيع طائرات

2020/09/26 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن السماح لأبوظبي بشراء المقاتلة "إف-35" ـ وهي طائرة يمكن أن تغيّر بشكل كبير ميزان القوة العسكرية في الشرق الأوسط ـ ربما لم يكن واردا قبل المعاهدة الإسرائيلية ـ الإماراتية.ومع ذلك، يشكل هذا التحول المصيري في العلاقة بين البلدين فرصة لإعادة التفكير في السياسة الأميركية وإعادة النظر في الطلب الإماراتي

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