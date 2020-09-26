مقالات صديقه.العراق:الحراك الجماهيري والتحديات الجديدة.بقلم الرفيق:صادق عزيز - تيار الكفاح العمالى - مصر

2020/09/26 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .علقت السلطات الحاكمة في بغداد والاقليم امالا كبيرة على الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي الخاصة بالتصدي لوباء جائحة كورونا في اضعاف الحراك الجماهيري وانتفاضة اوكتوبر العظيمة.



ظنا منها بان التباعد الاجتماعي ستحميها من غضب ونقمة الجماهير ولهيب الحراك الثوري، وتعطيها الفرصة لاسكات صوت المواطن الثائر باعتباره تبرير سياسي-صحي مناسب لامتصاص استياء الجماهير.ان فشل السلطات الحاكمة في الا ......





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