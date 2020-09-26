من المهن النجفية خياطة النساء - ذياب مهدي محسن

2020/09/26 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن (( محل خياطة شذى للنساء))لصاحبه السيد جاسم محمد العرباوي ...



أبو شذى أبو حسان (( پاريس تفصل والنجف تلبس)) مهنة كانت علنية رجال يخيطون للنساء النجفية : بايجاز كان من امهر خياط نسائي في النجف نعم وخياطوا النسوية لا يتجاوزون الأربعة لكن اهمهم وعنوانهم هو سيد جاسم العرباوي فلقد كان محلة في بيته وبعد ذلك فتح محل كبير للخياطة الرجالية والنسائية كاختصاص في شارع الرابطة الأدبية مقابل بناي ......





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