نواب يرجحون حسم الدوائر الانتخابية بشكل نهائي خلال جلسة البرلمان اليوم

2020/09/26 | 08:35 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

من المقرر ان يعقد مجلس النواب السبت، جلسته المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات، فيما تشير الترجيحات الى ان الجلسة ستشهد حسم الدوائر الانتخابية بشكل نهائي والاقرب هو الدوائر المتوسطة.

وقال النائب عامر الفايز، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 26 أيلول 2020، إن " خيار البطاقة البايومترية لا يزال مدعوما من قبل اغلب الأطراف السياسية باعتباره مطلبا جماهيريا، ويقلل فرص التزوير الى اقل نسبة"، مبينا ان "القوى السياسية ما زالت في حوارات مستمرة للوصول الى اتفاق نهائي بشأن الدوائر الانتخابية من حيث عددها وحجمها وحدودها الجغرافية".

وأوضح ان "القانون رغم انه تم التصويت عليه باعتماد الدوائر المتعددة لكن هناك توجها لدى البعض بالعودة الى الدائرة الواحدة لكل محافظة من خلال تعديل القانون".

واضاف الفايز، انه "في حال التوصل الى اتفاق فسيتم تحقيق السيناريو الأول وهو عقد الجلسة بشكلها الطبيعي والتصويت على القانون"، لافتا الى انه "بحال بقاء الخلافات بالاراء فسيتم الذهاب ضمن السياق الروتيني داخل البرلمان الى السيناريو الثاني وهو طرح جميع المقترحات والتصويت عليها ومن يحصل على اعلى الأصوات يتم اعتماده".

وتابع ان "اعتماد خيار طرح جميع المقترحات سيذهب بنتائج قد لا ترضي بعض الاطراف وربما يجعلها هذا الامر تبحث عن خيارات اخرى وسيناريو ثالث ومنها عدم حضور الجلسة او الانسحاب منها للاخلال بالنصاب وعرقلة الجلسة بغية كسب مزيد من الوقت للمفاوضات للحصول على مكاسب لها".

وأكد ان "مقترح الدوائر المتوسطة ربما في حال الاتفاق على حدود الدوائر فانه قد يرضي اغلب الكتل على اعتبار ان المشكلة اليوم في حدود تلك الدوائر التي وفقا للمقترح لا تقل كل واحدة منها عن ثلاثة مقاعد ولا تزيد على خمسة".

وكان النائب عن تحالف "عراقيون"، حسن خلاطي، أفاد في وقت سابق، ان البرلمان خصص جلسة السبت المقبل، للتصويت على قانون الانتخابات، مبينا ان

"هناك اتفاق سياسي حصل بخصوص فقرة الدوائر الانتخابية، والاتفاق جاء على اعتبار المحافظة مكونة من 3 دوائر انتخابية كحد ادنى، و5 دوائر انتخابية كحد اعلى".

واكد ان "الكتل السياسية حسمت موضوع الدوائر المتعددة، وهناك شبه اجماع على ترك مسألة الدائرة الانتخابية الواحدة، والذهاب نحو الدوائر المتعددة".

يشار إلى ان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قرر تخصيص جلسة يوم السبت 26 من الشهر الحالي للتصويت على قانون الانتخابات، وإكمال الدوائر الانتخابية، وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر" "أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته".

وأضاف قائلا "لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية".

ر.إ

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