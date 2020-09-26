العراق: اول تعليق من الجزائري بعد اعفائه من منصبه

2020/09/26 | 08:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادلى القيادي بالحشد الشعبي حامد الجزائري بتعليق بعد قرار اعفائه من منصبه في الحشد الشعبي في العراق....

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