بينهم مسؤولون سابقون.. تركيا تشن حملة اعتقالات واسعة على الأكراد

2020/09/26 | 08:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت تركيا الجمعة مذكرات توقيف بحق 82 شخصا من بينهم رئيس بلدية، على خلفية الاشتباه بتورطهم في تظاهرات مؤيدة للأكراد قبل ست سنوات أسفرت عن مقتل 37 شخصا.

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