اليوم.. البرلمان يكمل الدوائر الانتخابية والحلبوسي يدعو الجميع لتحمل المسؤولية

2020/09/26 | 08:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم السبت، اكمال الدوائر الانتخابية المتعددة لقانون الانتخابات الجديد.

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في الخامس من أيلول الجاري، الجميع إلى تحمل المسؤولية لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحلبوسي خلال جلسة المجلس، إن “على قادة الكتل السياسية النيابية عقد اجتماعات مكثفة ابتداءً من يوم غد بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر وحضور رئاسة المجلس”.

وأضاف أن “على الجميع تحمل المسؤولية لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة”.

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