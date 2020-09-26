آخر أرقام 'عدو البشرية' حول العالم

2020/09/26 | 09:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أظهر أحدث إحصاء أن 32 مليونا وأكثر من 765 ألف شخص أصيبوا بفايروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بالفايروس إلى 993 ألفا و463 شخصا.

وتم تسجيل إصابات بفايروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، وفق ما ذكرت "رويترز".وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، أمس الجمعة، إن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى مليوني شخص في العالم قبل استخدام اللقاح على نطاق واسع "ليس مستحيلاً".

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