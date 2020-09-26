هذا الفيتامين يقلل وفيات وأعراض كورونا

2020/09/26 | 09:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أظهرت دراسة حديثة، صدرت في الولايات المتحدة، أن المرضى الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين (د) أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا، أو حتى للمعاناة من مضاعفات الفيروس الفتاك، بينما وجدت دراسة أخرى أن ذلك الفيتامين المهم يقلل أيضًا من معدلات الإصابة.وبينت الدراسة التي أصدرتها كلية الطب بجامعة بوسطن، أن التمتع بكميات مناسبة […]

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