مخاطر تناول الشاي على معدة فارغة

2020/09/26 | 09:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يعد الشاي من أكثر المشروبات الساخنة استهلاكاً في العالم، نظراً لمذاقها اللذيذ المنعش ورخص أثمانها، لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية، معلومات عن أضرار تناول الشاي الأسود على معدة فارغة.شددت خبيرة التغذية؛ أن تناول الشاي على معدة فارغة يتسبب في تعرض الكبد للتلف والتسمم الكبدي، كما أن الإفراط منه يسبب مجموعة من الأضرار، […]

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