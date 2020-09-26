وزير الثقافة سيتم اعادة النظر في عقد استثمار فندق أوبروي في الموصل

2020/09/26 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن وزير الثقافة حسن ناظم، عن اعادة النظر في عقد استثمار فندق أوبروي في الموصل.وقال ناظم في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، انه “سيتم إعادة النظر في عقد تشغيل واستثمار فندق أوبروي في الموصل، بعد رفض الجهة المستثمرة بدء العمل على إعادة بنائه وتأهيله”.واضاف ان “نسبة الأضرار عالية […]

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