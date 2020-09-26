وفاة عميد أسرة آل الحكيم

2020/09/26 | 10:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم السبت 26/9/2020، اية الله العظمى السيد محمد حسين الحكيم في محافظة النجف الاشرف.

وقالت وكالة الانباء العراقية في نبأ لها " ان آية الله العظمى العلامة السيد محمد حسين الحكيم عميد أسرة آل الحكيم توفي في محافظة النجف الاشرف".

PUKmedia / عن واع ‌

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