الانواء الجوية : الطقس مشمسا ودرجة الحرارة اقل 45 في عموم البلاد

2020/09/26 | 10:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا بدرجات حرارة ادنى من 45 مئوية ، في عموم البلاد”.وذكر بيان للهيئة تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، ان طقس يوم غد الاحد في المنطقتين الوسطى والشمالية ، سيكون ، مشمسا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، الرياح […]

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