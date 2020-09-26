الصحة العالمية تحذر من الوصول إلى مليوني وفاة قبل التوصل إلى لقاح كورونا

2020/09/26 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه مع اقتراب عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا من مليون شخص، من المحتمل أن يتضاعف الرقم قبل أن يصبح لقاح قابل للتطبيق متاحًا على نطاق واسع، وفقا لموقع صوت أميركا.

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