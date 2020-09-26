عالية نصيف : طلبات تصدير الحصى والجلمود الى الكويت تثير الريبة

2020/09/26 | 10:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – طالبت النائبة عالية نصيف، وزير الصناعة والمعادن بعدم الرضوخ لأية طلبات من سياسيين لتصدير مواد اولية الى الكويت ، مؤكدة ان تصدير الحصى والجلمود والسبيس عبر منفذ صفوان الحدودي مثير للريبة .وقالت في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، ان “إلحاح شركة البيادر البيضاء للمقاولات العامة وشركة سكب للتجارة […]

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