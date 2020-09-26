اخر حصيلة لاصابات كورونا حول العالم

2020/09/26 | 10:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهر إحصاء أن أكثر من 32.34 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى 983486 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر(كانون الأول) 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 7 ملايين و002288 حالة إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة202911 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 5 ملايين و818570 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 92290 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة 4 ملايين و657702 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 139808 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و136048 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 20056 حالة.

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