السيد عمار الحكيم ينعى وفاة السيد محمد حسين الحكيم

2020/09/26 | 10:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اين نيوز} نعى رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، رحيل السيد محمد حسين الحكيم.وقال السيد الحكيم في بيان: "تلقينا بألم وأسف بالغين نبأ رحيل العالم الرباني سماحة آية الله المجاهد الزاهد السيد محمد حسين الحكيم إمام مسجد السهلة المعظم في مدينة الكوفة".مضيفا: "وفيما نبتهل الى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته فإننا نسأله تبارك وتعالى أن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

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