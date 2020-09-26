الهجرة والمهجرين تتحدث عن خطة لإعادة النازحين إلى مناطقهم

2020/09/26 | 10:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين،السبت، أنها عازمة على وضع خطة من أجل اعادة النازحين إلى سكناهم بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (26 أيلول 2020) إن "الوزارة عازمة على تحقيق عودة النازحين أو توزيع المنح لهم ضمن السياقات والضوابط، ومنع الفساد أو التلكؤ أو التزوير".

ولفت إلى أن "هناك نازحين منذ العام 2014، وهم يستحقون المنحة ،لكن بشرط أن تكون هناك تخصيصات ومبالغ مالية، وأن الوزارة لن تتردد في توزيع المنحة عن طريق البطاقة الالكترونية (الكي كارت) لمنع الفساد أو التلكؤ، وأن توزيع المنح سيبدأ على وفق الأسبقية، وفي حال تصل أيّ مبالغ إلى الوزارة ستقوم بتوزيعها فوراً على النازحين".

وأضاف النوري أن "هناك معوقات عديدة تمنع عودة النازحين إلى مناطق سكناهم ،منها معوقات أمنية وخدمية وعشائرية أو خلافات أخرى"، مشيراً إلى أن "الوزارة عازمة على وضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط من أجل عودة النازحين إلى ديارهم وتوفير ،على الأقل ،الحياة الكريمة لهم".

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