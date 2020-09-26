اعتقال رجلين خططا لـ تفجير البيت الأبيض وبرج ترامب

2020/09/26 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الفيدرالية الأميركية رجلين في تهم إرهابية في مزاعم بتآمرهما لتفجير مواقع منها البيت الأبيض وبرج ترامب بمدينة نيويورك، في هجمات مستلهمة من تنظيم داعش.ووجهت اتهامات لكل من جايلين كريستوفر مولينا من تكساس، وكريستوفر شون ماثيوز من كارولاينا الجنوبية، بالتآمر لمنح دعم مادي لمنظمة إرهابية اجنبية.وذكر وسائل اعلام امريكية اليوم ” ان […]

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