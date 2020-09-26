2020/09/26 | 10:39 - المصدر: عين العراق

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السبت 26 سبتمبر 2020 | 10:34 صباحاً | عدد القراءات : 8

رقم قياسي..



ارتفاع نسبة الفقر في ريف المثنى

اعلنت مديرية تخطيط المثنى، ان نسب الفقر في المناطق الريفية في المحافظة ارتفعت إلى ٦٣.٧ %.

وقال مدير تخطيط المثنى قابل حمود، ان المسوحات الرسمية أثبتت أن نسب الفقر في المناطق الريفية ارتفعت خلال هذا العام والعام الماضي، مبينا ان ضعف الجانب الاقتصادي وقلة فرص العمل أدى إلى ارتفاع تلك النسب.

واشار حمود إلى أن وزارة التخطيط تحاول تقليل تلك المؤشرات من خلال شمولها بمشاريع خدمية ممولة الصندوق الاجتماعي للتنمية المدعوم من البنك الدولي.

ولفت الى، ان"نسبة الفقر في عموم مناطق المحافظة ومنها الحضرية تصل إلى ٥٢ %"

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