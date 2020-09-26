2020/09/26 | 10:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مدينة بغداد

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

574 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، أن طقس اليوم سيكون مشمسا وهناك تقارب بدرجات الحرارة.

وبحسب جداول توضيحية نشرتها الهيئة اليوم، 26 أيلول 2020، فأن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون مشمسا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، بينما في المنطقة الشمالية والجنوبية يكون الطقس مشمسا، وتقارب بدرجات الحرارة لليوم السابق".

وأضافت، أن "الطقس ليوم غد الأحد في المنطقة الوسطى سيكون مشمسا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في حين طقس المنطقة الشمالية سيكون مشمسا ودرجات الحرارة لا تغير فيها، كذلك المنطقة الجنوبية يكون طقسها مشابها للشمالية".

وأشارت إلى أن "الطقس في يوم الاثنين المقبل، سيكون بالمنطقتين الوسطى والشمالية مشمسا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، في حين يكون الطقس في المنطقة الجنوبية مشمسا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات حالة الطقس خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات حالة الطقس خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).