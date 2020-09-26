المالية النيابية توضح سبب تأخر رواتب الموظفين لهذا الشهر وامتناع الوزارة عن صرفها

2020/09/26 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت (26 أيلول 2020)، عن سبب امتناع وزارة المالية من صرف رواتب الموظفين كافة، لشهر أيلول الحالي.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المعلومات التي وردت لنا من مصادر مقربة في وزارة المالية، أن مشاكل فنية تقنية في تحويل الأموال من البنك المركزي إلى المصارف تسببت بتأخر صرف رواتب الموظفين لشهر أيلول الحالي".

وبشأن وجود نقص في السيولة المالية، أكد، أنه "لا توجد مشاكل في السيولة المالية والتمويل، وأن القرض المالي يكفي الوزارة لسد رواتب الشهر الحالي وربما حتى الشهر المقبل".

وأفاد مصدر مطلع في وزارة المالية، أمس الجمعة، بأن وزارة المالية تمتنع عن إطلاق رواتب موظفي الوزارات كافة، فيما أفصح عن إيقاف صرف رواتب موظفي دوائر التمويل الذاتي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية تمتنع عن إطلاق رواتب موظفي الوزارات كافة لشهر أيلول، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك".

ومن جانب أخر، أكد مصدر، "إيقاف صرف رواتب موظفي دوائر التمويل الذاتي والمركزي ومن جميع المصارف دون استثناء وهي بانتظار وصول التمويل والإشعار الخاص من وزارة المالية للبدء بعملية التوزيع".

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