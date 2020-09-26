الاستخبارات تستعرض سيرته مع الإرهاب.. القبض على قيادي بداعش في كركوك

2020/09/26 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، السبت (26 أيلول 2020)، بأن مفارزها ألقت القبض على مسؤول في تنظيم داعش بمحافظة كركوك، فيما استعرضت سيرته مع الإرهاب خلال السنوات الماضية.

وقالت الوكالة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة داعش في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك".

وأضافت، أن "المتهم تسلم عدة مناصب قيادية مختلفة، أبرزها العمل في مايسمى برجال الطريقة النقشبندية في عام 2007، وبعدها عمل في صفوف تنظيم القاعدة عام 2009 ضمن مايسمى ولاية صلاح الدين، وشغل منصب امر مفرزة عسكرية، واستمر بمزاولة الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وتابع البيان أن "هذا المسؤول برز دوره في عام 2014 بمنصب مايسمى امر كتيبة الصديق قاطع صلاح الدين ولاية العراق في تنظيم داعش، كما وانه من عائلة داعشية ولديه اثنين من اخوته ضمن صفوف داعش".





وأشارت الوكالة، إلى أنه "قد تم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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