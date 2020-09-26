وكالة الاستخبارات : القبض على احد قيادات داعش الإرهابي في محافظة كركوك

2020/09/26 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وكالة الاستخبارات عن القاء القبض على احد قيادات داعش الإرهابي في محافظة كركوك.وذكر بيان الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على أحد قادة داعش الإرهابية في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك والذي تسلم عدة مناصب قيادية مختلفة منها عمل في مايسمى رجال الطريقة النقشبندية الارهابي في عام ٢٠٠٧ وبعدها عمل في صفوف عصابات القاعدة في عام ٢٠٠٩ ضمن مايسمى ولاية صلاح الدين و شغل منصب امر مفرزة عسكرية واستمر بمزاولة الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وقد برز دوره في عام ٢٠١٤ بمنصب مايسمى امر كتيبة الصديق قاطع صلاح الدين ولاية العراق في عصابات داعش الإرهابية، كما وانه من عائلة داعشية لدية اثنان من اخوته ضمن صفوف عصابات داعش الارهابي./انتهى9

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