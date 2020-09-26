2020/09/26 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / أصيب مدنيان بانفجار قنبلة يدوية في قضاء الخالص في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قنبلة يدوية مجهولة المصدر أنفجرت في الحي العصري بأطراف قضاء الخالص شمال بعقوبة ما اسفر عن أصابة أثنين من المدنيين أحدهما صاحب مولدة كهرباء أهلية .واضاف ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصابة مدنيين أثنين بانفجار قنبلة يدوية في الخالص بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصابة مدنيين أثنين بانفجار قنبلة يدوية في الخالص بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).