خبير اقتصادي لـ/نينا / : لاخوف على رواتب الموظفين للاشهر المقبلة

2020/09/26 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / استبعد الخبير في الشأن الاقتصادي عامر الجواهري ،توقف الحكومة عن دفع رواتب الموظفين في الاشهر المقبلة ، مؤكدا انه لا خوف على رواتب الموظفين الحكوميين للاشهر المقبلة .



وقال الجواهري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " موضوع دفع الرواتب اصبح شغل الشاغل للحكومة والبرلمان والسياسيين وكل العاملين في الشان الاقتصادي لذلك لاخوف من توفير رواتب الموظفين وهذا لايعني اننا لسنا في مشكلة لكن هناك مشكلة كبيرة تواجه العراق في مفصل تاريخي مهم وهي ان تصل الحكومة وادارة الملف الاقتصادية ان تكون مكيفا لتوفير الرواتب للموظفين فقط وماذا بباقي شرائح المجتمع ؟ واكد الجواهري " ان الحكومة ستجد كافة الوسائل لتوفير الرواتب، لكنها ستدخل في قائمة المديونية اكثر وهذا يعني في نهاية المطاف استنفار لرصيد الدولة العراقية عمليا هذه هي النتيجة ، داعيا الحكومة الى الاهتمام بتنمية القطاع الخاص وتطويره لكي يستطيع ان يوفر رواتب ايضا واعالة الجميع ويخفف من الضغط على الحكومة لان تنمية القطاع الخاص سيوفر موارد اضافية مستقبلية بشتى الوسائل والسبل "./انتهى8

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