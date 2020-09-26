وفاة السيد محمد حسين الحكيم

2020/09/26 | 10:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اية الله السيد محمد حسين الحكيم في محافظة النجف الاشرف.

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