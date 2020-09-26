2020/09/26 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس حول موضوع الغاء الملكية الخاصة دفعة واحدة، يجيب إنجلز: "كلا.



فكما لا يمكن تنمية القوى المنتجة القائمة، دفعة واحدة الى الحد الذي تتطلبه اقامة الملكية الجماعية، كذلك لا يمكن الغاء الملكية الخاصة دفعة واحدة، فثورة البروليتاريا المرجح حدوثها سوف لن تتمكن الا تدريجيا من تحويل المجتمع الراهن، ولن تتمكن بالتالي من الغاء الملكية الخاصة نهائيا الا عندما تتوفر الكمية اللازمة من وسائل الانتاج".وه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول كتاب فريدريك إنجلز مبادئ الشيوعية (3) - خليل اندراوس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول كتاب فريدريك إنجلز مبادئ الشيوعية (3) - خليل اندراوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).