انخفاض اسعار النفط بفعل كورونا وعدم التزام العراق

2020/09/26 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار النفط هذا الأسبوع وسط مخاوف متزايدة من أن موجة أخرى من جائحة الفيروس التاجي ستؤدي إلى تشديد إجراءات الإغلاق وزيادة خنق الطلب على الخام، كما شهدت تصاعد الصادرات العراقية مما ينذر بتخمة المعروض.وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 7 ملايين ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز […]

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