القبض على مشتبه به جديد في هجوم شارلي إيبدو

2020/09/26 | 10:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف مشتبه فيه جديد في هجوم باريس الجمعة أمام مقر صحيفة شارلي إيبدو القديم، كان يسكن سابقا مع منفذ الهجوم وقد وضع في الحبس على ذمة التحقيق، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس السبت.

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