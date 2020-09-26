الهنداوي: الإشراف الدولي على الانتخابات يجب أن لا يمس سيادة العراق

2020/09/26 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أن الإشراف الدولي على العملية الانتخابية يجب أن يحافظ على سيادة العراق.

وقال الهنداوي في بيان إن الإشراف الدولي على الانتخابات المقبلة يجب أن يكون فعالاً وليس مجرد مشاركة دولية شرط أن لا يمس بسيادة العراق.وأشار إلى ضرورة حسم قانون الانتخابات وتوفير الشروط الأساسية لإجرائها، لافتا إلى عدم وجود أية خلافات بين الحكومة والبرلمان حول موعد الانتخابات.

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